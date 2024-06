Agriculteurs en colère : ils veulent bloquer la frontière demain

Sébastien Barboteu, éleveur, prépare la parcelle pour le repas de ses vaches le 3 juin, car il devra partir très tôt pour le blocage de l'autoroute A9 dans la matinée. Une mobilisation avec les agriculteurs espagnols, historique. "Pendant des décennies, les Français ont bloqué des camions espagnols, ont vidé des camions espagnols. On voit que ça n'a rien donné, ça n'a fait que reporter les problèmes. Aujourd'hui, ce sont des produits qui arrivent d'origine hors UE. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on manifeste, on fait ce blocage en commun", explique-t-il. Ils dénoncent une concurrence déloyale. Par exemple, de la viande d'Amérique latine est vendue deux fois moins chère, mais on est loin des normes européennes. "Dans certains coins du monde, on emploie des implants hormonaux, on engraisse des bovins avec de la canne à sucre et de la fiente de volailles", affirme Sébastien. Ils réclament que les produits importés respectent les normes européennes. Par exemple, les cerises produites hors de l'Union européenne peuvent être traitées avec des pesticides interdits sur le continent européen. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Erhel et E. Alonso