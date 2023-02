Agriculteurs en colère : pourquoi ils manifestent

Ils n'ont pas l'habitude de la chaussée parisienne, mais ils s'arrêtent au passage piéton. 500 ont défilé dans les rues de la capitale et ils ne sont pas passés inaperçus. Ils protestent contre l'interdiction des néonicotinoïdes, un produit chimique utilisé dans la culture des betteraves. "Si on n'a pas cet insecticide, nos betteraves sont ravagées par les pucerons", explique un manifestant. Les agriculteurs savaient depuis deux ans qu'ils risquaient l'interdiction. Maintenant que c'est officiel, ils s'inquiètent pour leur avenir. "On ne sait pas du tout, sans cette substance, quels vont être les rendements, puisqu'on n'a plus de protection efficace contre les pucerons verts. On n'est pas contre cette interdiction, on est contre le fait qu'on nous interdise sans solution derrière", déclare Bérengère Chombart, cultivatrice des betteraves dans le nord de la France. Des solutions, il y en aura, selon les chercheurs en agronomie. Mais ce ne sera pas dans l'immédiat. "D'ici deux ans, on aura des variétés résistantes à l'un ou à tous les virus. On a des leviers qui vont progressivement être mis en place pour réduire l'arrivée des pucerons, en tout cas la décaler dans le temps, de façon à ce que les pucerons arrivent quand la betterave est assez développée", fait savoir Christian Huyghe, directeur de recherche à INRAE. TF1 | Reportage F. Chadeau, V. Lamhaut, G. Vuitton