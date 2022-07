Agriculteurs et éleveurs : impuissants face à la chaleur

À l'ombre, les vaches cherchent la fraîcheur. Leur éleveur n'avait jamais connu une vague de chaleur comme celle-ci. Pour ses bêtes, cela devient difficile. "Les vaches supportent jusqu'à 25 °C. Au-dessus, elles supportent beaucoup moins. Il y a un stress thermique, on les nourrit davantage, donc un coût supplémentaire de main-d'œuvre et de matériels", explique Joël Nobus, éleveur de vaches normandes, Gaec du Fieuxcery à Ménil-Hubert-en-Exmes dans l'Orne. Les vaches boivent plus, mangent moins et il faut changer le troupeau de pâturage tous les jours, car l'herbe est brûlée. Habituellement, ces vaches produisent 500 000 litres de lait par an, mais les hautes températures font diminuer la production. Cette vague de chaleur pourrait coûter à Joël Nobus des milliers d'euros. Tout comme Daniel Genissel, agriculteur Earl Genissel et responsable FDSEA. Cet agriculteur voit ses maïs s'assécher de jour en jour. "Les feuilles sont en train de se recroqueviller. Elles se cassent. Ce maïs qui devrait être pratiquement à ma hauteur avec déjà le fait de se fleurir, rien de tout cela n'est en capacité de se faire", déplore-t-il. S'il ne pleut pas dans les jours à venir, ses 30 hectares pourraient être perdus même s'il fera le maximum pour sauver sa production. "Nous allons récolter ce que nous pourrons, mais ce que nous récolterons ne vaudra pas plus en valeur nutritive que la paille que je récolte en faisant la moisson et en récupérant le grain du blé d'un côté et la paille de l'autre", poursuit-il. Un manque à gagner qui représente 16 000 euros. Ces agriculteurs attendent désormais avec impatience le retour de la pluie. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Coulon