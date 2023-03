Agriculteurs : ils carburent à l'énergie verte

Olivier Courtial a été le premier agriculteur à fournir du gaz vert dans la Drôme, mais il est avant tout un céréalier. Sur 150 hectares, il produit du blé dur pour faire des pâtes et de la semoule. Il produit également du maïs. Depuis peu, il est devenu méthaniseur, en produisant des biogaz à partir de déchets agricoles et organiques. Les entreprises et agriculteurs du coin lui donnent des déchets, car ça leur coûterait plus cher de les enfouir ou de les incinérer. Olivier, lui, va les valoriser. Il produit 16 000 mégawattheures de gaz par an. C'est l'équivalent de la consommation annuelle de 10 000 habitants. Une fois le gaz prélevé, il récupère ce qu'on appelle le digestat. Il s'agit d'un engrais naturel qu'il va répandre dans ses champs. Il a fallu, évidemment, de l'argent pour se lancer. Ils s'y sont mis à trois agriculteurs. Ils ont fait quatre millions d'euros d'investissement. Mais c'est rentabilisé en six ans, car ils économisent chaque année 100 000 euros d'engrais et touchent 500 000 euros par an par rapport à la vente du gaz. TF1 | Reportage J. Corbillon, L. Lassalle