Agriculteurs : ils ont tout perdu

La crue n'a pas épargné la ferme de Francis. La nuit dernière, les eaux boueuses sont montées à plus d'un mètre dans les étables. Malgré tous les efforts de l'éleveur, dix de ses veaux sont morts noyés. Les vaches rescapées sont à l'abri, mais elles courent désormais un autre danger. Les robots pour les traire ne fonctionnent plus, elles souffrent depuis 48 heures car leurs pis sont chargés de lait. Dans l'exploitation voisine, les vaches pataugent encore dans une mare de boue. Fatiguées, incapables de s'allonger, elles risquent l'hypothermie dans quelques heures. Une course contre la montre pour nettoyer les enclos est lancée, toute la famille d'Olivier est venue en renfort. Les agriculteurs de la Côte d'Opale s'entraident. Hier, l'un de leurs tracteurs a même permis un sauvetage dans une voiture bloquée par la crue. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Debut, P. Humez