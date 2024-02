Agriculteurs : la colère est toujours là

Benoît Lefébure, cultivateur de blé et de lin dans le Calvados, est de retour sur ses terres, après des jours de manifestation. Avec une nouveauté, il va pouvoir cultiver la totalité de son exploitation. Chaque année, comme tous les agriculteurs, il devait laisser 4% de ses parcelles en jachère, c'est-à-dire sans être cultivé. Plus d'obligation cette année 2024, l'Union européenne vient de le décider, et pourtant, c'est loin d'être suffisant pour le céréalier. Des annonces pour apaiser la colère, mais rien de concret, voilà ce que reproche certains agriculteurs toujours très remontés, comme Angéli Lebreton, éleveur en bio et coprésident des jeunes agriculteurs d'Ille-et-Vilaine. En théorie, il pourrait bénéficier des enveloppes d'aide promises par l’État, 50 millions d'euros pour le bio et 150 millions pour les éleveurs. En pratique, aucune nouvelle depuis les annonces. Sans réponse, l'éleveur se dit prêt à reprendre les manifestations, peut-être lors du salon de l'agriculture, qui doit ouvrir ses portes dans moins de deux semaines. TF1 | Reportage L. Cloix, K. Gaignoux, M. Stiti