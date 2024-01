Agriculteurs : la colère monte d'un cran

Pour la cinquième journée consécutive, l'autoroute A64 est bloquée au niveau de Carbonne, au sud de Toulouse. Ces agriculteurs se disent étranglés financièrement. Ils réclament le maintien de l'aide sur le gasoil. La colère se propage en premier lieu dans le sud-ouest. Les tracteurs bloquent l'autoroute A62, près de Montauban, et l'autoroute A9 à Perpignan. C'est une action spontanée, sans représentants syndicaux. Partout, on constate les mêmes revendications : moins de charges, moins de normes et des prix de vente plus élevés. Le gouvernement, lui, veut se montrer bien à l'écoute. Aujourd'hui, 22 janvier, le ministre de l'Agriculture était avec des exploitants en Vendée, avec un message pour les agriculteurs. Ce soir, les représentants des syndicats étaient reçus à Matignon par Gabriel Attal. En attendant des annonces, les actions vont se poursuivre mardi avec l'indulgence affichée du gouvernement. Gérald Darmanin a assuré cet après-midi que l'autoroute A64 ne serait pas évacuée pour le moment. TF1 | Reportage L. Zajdela, A. Bacot, S. Petit