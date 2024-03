Agriculteurs : la grande peur du gel

Les fleurs ont éclos avec deux semaines d'avance en Meurthe-et-Moselle, rendant les abricotiers et les pêchers particulièrement vulnérables au gel. Julien Marin, agriculteur "Les Vergers de Monels, n'utilise pas dans ses champs de bougies anti-gel, trop coûteuses, mais une autre astuce. "C'est tondre. Tout simplement d'avoir l'herbe bien à ras parce que le froid, il va être stocké à l'intérieur de l'herbe. Il va mettre beaucoup plus de temps à se restituer. Donc, quand on a tondu, on considère qu'on a gagné 1 °C, ce qui est beaucoup". Un précieux degré indispensable également pour ses fraises, cultivées sous serre. Même les températures peuvent chuter. Il a allumé deux radiateurs qui soufflaient toute la nuit. Ce sont des précautions avant une nuit froide dans l'Est de la France. Il fera entre 0 et -1 °C à Reims, Chaumont et Dijon. Et même plus au sud, les agriculteurs se préparent au risque de gel. À Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, les bourgeons des raisins sont déjà sortis avec dix jours d'avance. En 2021, près de 70 % de la production de Françoise Roch, productrice de raisin et présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits, a été détruite par le gel. Depuis, elle a installé un système d'irrigation à aspersion, 100 millions d'euros investis, pour imiter le principe de l'igloo. Dans le village voisin, Delphine Peries, arboricultrice "Les vergers de Delphine", a les yeux rivés sur la météo, et compte sur ses filets pour protéger ses pruniers. Son dernier allié face au gel, ce sont ses tours à vent qui brassent l'air pour empêcher le froid de s'installer. Face aux aléas climatiques de plus en plus fréquents, le coût de la protection s'élève à 4 000 euros par hectare. TF1 | Reportage E. Payro, M. Delaunay, C. Gerbelot