Agriculteurs : la tempête leur complique la tâche

Presque trois jours après la tempête, l'émotion est toujours présente. La maraîchère bio, Les Bons Plants d'Élise, a perdu toutes ses installations, soit 20 000 euros au total. Il va falloir repartir de zéro, mais pour l'instant, il est impossible de reprendre l'activité. C'est une situation compliquée et stressante que vivent de nombreux agriculteurs. Privé d'électricité, Jean-Pierre Neel, éleveur de porc, doit changer de place son groupe électrogène plusieurs fois dans la journée pour faire fonctionner son exploitation. Depuis la tempête, il ne peut nourrir ses porcs qu'une fois par jour, contre trois habituellement. À Tréauville (Manche), Gaëtan Brisset, éleveur, est également privé d'électricité. Faire vivre sa ferme est devenu plus contraignant. Il fait fonctionner son groupe électrogène pour traire ses vaches et, surtout, conserver leur lait au frais. Pour ne rien arranger, les champs sont gorgés d'eau. Il est impossible de semer du blé. Pour aider les professionnels, la Chambre d'agriculture a mis en place un numéro vert. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby