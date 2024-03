Agriculteurs : le prix plancher est-il la solution ?

Fixer un prix de vente national, sous lequel les industriels ne pourraient pas acheter des produits agricoles, c'est le principe du prix plancher. L'idée peut faire rêver, mais pas ce producteur de blé. Frédéric Arnoult en vend 500 tonnes par an, principalement à l'étranger. Un prix plancher défini en avance n'aurait aucune utilité, selon lui. Pour tirer son épingle du jeu, il n'a pas intérêt à ce que les prix soient bloqués. Pour d'autres filières, cela pourrait être un petit coup de pouce. François Moreau, producteur de lait, vend le litre 46 centimes, sauf qu'il lui coûte 45 centimes à produire. Il faut payer l'alimentation des vaches, l'entretien du bâtiment, la main-d'œuvre, les soins vétérinaires. Le prix plancher, établi en fonction de ses coûts de production, permettrait donc de dégager un peu plus de marge. "Il faudrait que ça soit 50 centimes, on peut gagner sa vie", nous dit-il. Ce dispositif, qui fait débat, pourrait être voté d'ici cet été. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Gelabert, M. Fiat, C. Buisine