Agriculteurs : "Les actions vont s'amplifier" dès mercredi, annonce Arnaud Rousseau

Le mouvement de colère des agriculteurs prend de l'ampleur au fil des jours. Faut-il s'attendre à davantage de blocage demain ? "Je voudrais d'abord avoir une pensée, suite au drame de ce matin, pour cette famille endeuillée. Vous l'avez compris, la colère monte. Et dès demain, les actions vont s'amplifier, la totalité des départements seront en action d'ici à la fin de la semaine, avec très concrètement des blocages dont l'objectif est de rappeler que les agriculteurs sont des entrepreneurs du vivant et que l'absence de cette liberté d'entreprendre aujourd'hui nous met très en colère", répond Arnaud Rousseau. "Notre objectif, c'est pouvoir retrouver une forme de bon sens. On ne comprend pas pourquoi on nous impose tant de normes, tant de règles, alors qu'aujourd'hui, c'est près d'un tiers de l'alimentation française qui est importé. Les Français, c'est un poulet sur deux qu'ils consomment qui vient de l'étranger, c'est 60% de nos fruits. Ce qu'on veut nous, c'est à la fois retrouver la dignité du métier, on interroge aussi le gouvernement sur comment on fait pour pouvoir se développer parce qu'on a des projets en agriculture", explique le président de la FNSEA. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Gilles Bouleau