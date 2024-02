Agriculteurs : les aides promises ont-elles été versées ?

C'est une dépense majeure pour les éleveurs, le gazole non routier. Éric Delorme possède une dizaine de machines et ce carburant lui coûte, chaque année, 60 000 euros. L'une des promesses principales du gouvernement, c'est le remboursement de taxes sur ce gazole. Mais aucun des agriculteurs que nous avons contactés n'en a, pour l'instant, vu la couleur. Éric, lui, en a fait la demande ce lundi 19 février sur le site internet officiel, avec la promesse d'un virement bancaire dans les quinze jours. Une autre promesse du gouvernement, c'est une aide pour les élevages touchés par une maladie virale grave. Dans le Gers, David Palacin, éleveur, a dû soigner 17 vaches et en a perdu deux. Il espère recevoir 7 500 euros, un montant correct, selon lui, et dont il a impérativement besoin. D'après les représentants des agriculteurs, le délai de paiement pour ce remboursement devrait être d'environ un mois. Enfin, tous se plaignent du retard des aides de la PAC, la politique agricole commune. Stéphane Charbonneau, éleveur allaitant, a fait ses comptes. Il lui manque toujours 16 000 euros. La promesse de Matignon, c'est un versement avant le 15 mars 2024. Encore faut-il, selon nos informations, que des problèmes informatiques soient résolus par l'Administration. Dans l'après-midi de ce mardi 20 février, les syndicats seront reçus à l'Élysée. TF1 | Reportage P. Gallaccio, S. Guerche, C. Blanquart