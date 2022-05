Agriculteurs : l'union fait la force

Au cœur de la campagne bourguignonne, entre pâturage et village, se cache un bâtiment unique en France. Il s'agit d'un espace de travail partagé pour agriculteur. Il n'existe aucun ordinateur, mais des laboratoires pour transformer les aliments. Estelle Bouchot, hélicicultrice "Les escargots d'Estelle", élève plus de 200 000 escargots. "Ici, il y a tous les outils dont on a besoin pour travailler avec des grandes quantités", a-t-elle indiqué. Elle prépare des escargots au beurre persillé dans une cuisine certifiée qui respecte les normes d'hygiène de l'agroalimentaire. Elle n'aurait pas pu s'offrir cette installation dans son exploitation. "C'est plutôt autour de 150 000 à 160 000 euros pour créer un labo. Et aujourd'hui, ici, je paie 150 euros la journée. Ça me permet de me lancer au départ. Je suis nouvelle dans le métier", a-t-elle ajouté. Olivier Belet, coordinateur de Melting Popote, gère les réservations. Le prix est le même pour tous, 150 euros la journée. Les producteurs peuvent transformer tout type de produits. Le bâtiment a été financé par des subventions publiques. Après un an d'activité, le lieu n'est pas encore rentable. Trente-neuf agriculteurs viennent régulièrement, pas uniquement pour se servir des installations. Grâce à ce lieu de travail partagé, Jean Bouillot, jeune éleveur de 24 ans de "La ferme de Marcelizon", s'est lancé dans la vente directe. Il transforme ses poulets fermiers au laboratoire et les vend à des particuliers. Cet espace de travail partagé permet à Jean de se passer de la grande distribution et de mieux de se rémunérer. TF1 | Reportage L. Palmier, B. Poizeuil