Agriculteurs : ont-ils touché les aides promises ?

Entre l'entretien de son cheptel de vaches, de brebis, ces 180 hectares de cultures céréalières, Olivier Demarest, agriculteur bio, s'est ajouté depuis quelques jours d'autres tâches quotidiennes. Il s'agit de rafraîchir la page d'un site afin de vérifier le versement de ses aides européennes. Il devait tout percevoir le 15 mars, mais pour le moment, il n'a touché qu'un peu plus de la moitié. Il lui manque encore à ce jour 35 000 euros. Un montant prévu pour l'encourager dans ses démarches environnementales. Il n'utilise pas d'engrais ni de pesticide par exemple. Les retards seraient majoritairement dus à des dossiers complexes à traiter, selon le ministère de l'Agriculture. Selon cette même source, sur les 9 milliards d'euros de budget pour les agriculteurs français, 8 milliards ont tout de même été versés. Le milliard restant concerne le versement d'aides spécifiques, comme l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs, à la conversion au bio ou bien au développement de protéines végétales dans les exploitations. Jean-François Lamassé, céréalier en Garonne, est concerné. Il a fait pousser l'année dernière des féveroles sur 30 hectares pour enrichir ses terres. Il doit pour cela recevoir 5 000 euros d'aides de la politique agricole commune (PAC). D'après le ministère de l'Agriculture, l'aide restante devra être versée au plus tard au mois de juin. TF1 | Reportage T. Leproux, S. Petit, C. Belard