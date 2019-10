Agriculteurs : pourquoi se sentent-ils mal-aimés ?

Le monde paysan annonce une mobilisation nationale mardi 8 octobre afin de lancer un avertissement aux autorités et faire entendre leur détresse à l'ensemble du pays. Une opération escargot a déjà eu lieu dans la matinée de ce lundi 7 octobre à Limoges. Voici quelques agriculteurs de Lot-et-Garonne qui témoignent de leur mal-être. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.