Agriculteurs : prêts pour de nouveaux blocages ?

Ils sont venus réclamer les aides qui ne leur ont pas toujours été payées, celles de la PAC, la politique agricole commune. Le gouvernement avait promis de les verser au plus tard il y a trois jours, le 15 mars. La cible des agriculteurs, c'est un organisme public chargé de distribuer les aides de la PAC. Sur 60 000 euros d'aides, Luc Mesbah, président de la FDSEA 31, en Haute-Garonne, n'en a reçu que les deux tiers. Selon le ministère de l'Agriculture, sur les neuf milliards d'euros d'aides, près de 8,5 milliards d'euros ont déjà été payés. Le reste, comme les aides destinées à l'agriculture biologique, sera versé d'ici le mois de juin. Où en est-on de tous les engagements du gouvernement ? Sur la soixantaine de mesures annoncées, une source au ministère de l'Agriculture nous confie : "Plus de 85 % des sujets sont réglés ou en cours... Mais pour d'autres, il faudra attendre plusieurs mois, voire un an." La fin de la crise agricole, ce n'est donc pas pour tout de suite. Pour preuve, une réunion prévue ce lundi 18 mars à l'Élysée, avec les syndicats d'agriculteurs, a été reportée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage P. Corrieu, P. Mislanghe, J.M. Lucas