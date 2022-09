Agriculteurs, riverains... : un soutien précieux pour les pompiers

Ils n'ont ni camions citernes, ni lances d'incendie, ils n'ont qu'une simple cuve et un tuyau d'arrosage. Ces Girondins à la retraite, enfants du pays, entendent bien venir à bout des fumerons. "Moi, je suis retraité, je suis à la maison, je ne fais rien. Autant me rendre utile et aider comme je peux", lance Jean Rainho, retraité et bénévole. Pour aider les pompiers, d'autres habitants, eux, ont cessé temporairement leurs activités dans le bâtiment. Du lever du jour, à la tombée de la nuit, ils répètent les mêmes gestes. "C'est une nécessité, il faut essayer de sauver ce qui peut rester. On aimerait garder un peu de vert par rapport à tout ce qu'il s'est passé", affirme Olivier Camedescasse, entrepreneur en travaux publics et bénévole. Noyer le feu et raser tout ce qui pourrait lui permettre de progresser. Ce conducteur d'engin n'avait jamais utilisé son bulldozer dans ces conditions, mais il s'est tout de suite mobilisé. Il est impossible de dire quand ce feu sera finalement éteint. Mais tous ces bénévoles assurent qu'ils continueront de le combattre, aussi longtemps qu'il le faudra. TF1 | Reportage S. Chevallereau, E. Boucher, A. Janon