Agriculteurs : une semaine à hauts risques

Le matin de ce dimanche 18 février, la préfète de l'Ain, Chantal Mauchet, a fait le déplacement dans l'exploitation de Quentin, un éleveur laitier. Le Premier ministre a demandé à tous les préfets de renouer le dialogue en pleine reprise du mouvement des agriculteurs. Il n’y a pas d'annonce donc. Le terrain est glissant, le déminage est difficile car la colère est toujours présente. En coulisses, au ministère de l'Agriculture, on aborde les prochains jours avec quelques inquiétudes. Tout le week-end, le gouvernement a surveillé de près le retour des mobilisations. Des supermarchés sont bloqués, des administrations emmurées. Et pour les syndicats, ce n'est qu'un début. Selon nos informations, plusieurs actions d'envergure sont prévues dès ce lundi 19 février, dans les Pays de la Loire et à Marseille, puis en Bretagne, dans le nord en Île-de-France. Tous ont en tête le même objectif, se rejoindre au Salon de l'agriculture. Les syndicats que nous avons contactés annoncent un changement de tactique. Ils ne vont plus continuer à bloquer la route des Français, mais vont plutôt se concentrer sur les grandes surfaces. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Kebdani, B.Delaubert, B. Gereys