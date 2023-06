Agriculture bio : pourquoi la filière est en crise

Dans la vidéo en tête de cet article, entre ce magasin spécialisé bio et ce supermarché, il n'y a que quelques pas. Pour faire nos courses comme beaucoup de Français, nous choisissons l'enseigne généraliste. Les chiffres des ventes des produits bio connaissent une baisse importante par rapport à l'année 2022. Les Français délaissent les boutiques bio. En cause, les prix des produits bio sont devenus presque inaccessibles grâce notamment à l'inflation. Ils coûtent en moyenne 30 % plus chers que les produits conventionnels. Mais nos compatriotes sont également de plus en plus méfiants vis-à-vis de ce label. Alors, les ventes ont considérablement diminué. Et la chute de la fréquentation a provoqué la fermeture de 200 boutiques bio en 2022. Ceux qui restent sont obligés de mettre l'accent sur les promotions. Sans surprise, les agriculteurs sont les premiers touchés par cette crise. Et comme la filière biologique ne fait pas recette, certains d'entre eux préfèrent abandonner l'agriculture que de choisir les produits conventionnels. TF1 | Reportage L. Deschateaux, N. Robertson, T. Rolnik