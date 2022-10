Agriculture : de l’engrais à base… d’urine

Recycler l'urine de la fameuse pause-pipi, c'est surprenant mais désormais possible. Cette idée, une entreprise girondine en a fait une réalité. Dans ses entrepôts, 70 000 L d'urine ont été récoltés cette année pendant les festivals, l'été ou les aires d'autoroute. Il est inconcevable pour Alexandra Carpentier de naître par réutiliser cette ressource naturelle. "L'urine humaine, il y en a plein. Elle est accessible partout, elle est diffuse, c'est une ressource qui n'est pas chère. Et aujourd'hui, c'est absolument un non-sens d'uriner dans l'eau potable", déclare la directrice générale de Toopi Organics. L'urine a surtout de nombreux atouts pour devenir un excellent engrais. Elle est riche en phosphore, azote et potassium, dont les plantes raffolent. "On s'est dit, finalement dans l'urine, vous avez tous ces éléments. Donc, on récupère l'urine. Et partout où vous faites de la fermentation industrielle, on peut imaginer l'urine à la place. Et donc, c'est ce qu'on fait", explique Julien Saludas, directeur recherche et développement de Toopi Organics. Depuis deux ans, Franck De Biasi a remplacé les produits chimiques par le concentré commercialisé par cette start-up. Résultat, "en terme de rendement, c'est équivalent. J'ai obtenu le même résultat. C'est très positif. En plus, par rapport à l'utilisation, c'est très facile. Il suffit de mélanger quelques litres avec de l'eau", affirme l'agriculteur. Autre avantage, son prix qui est de 45 à 50 euros l'hectare, soit un peu moins cher que l'engrais classique. TF1 | Reportage G. Guist'hau, N. Forestier, M. Monteil