Agriculture : l’appel à l’aide des producteurs d’endives

Nos journalistes ont assisté à une opération séduction dans un supermarché. La belle endive veut attirer ses consommateurs à grands coups de promotion. Et ça fonctionne. À 99 centimes le paquet aujourd'hui, le légume star de l'hiver a su convaincre des clients. L'endive a bien besoin de reconquérir le marché. Depuis 2013, sa consommation chutait de trente tonnes. Et à ce tarif, le producteur ne s'y retrouve pas. Par exemple, Mathieu Boucquillon, endivier à Vélu dans le Pas-de-Calais, vient travailler chaque matin. Cependant, son exploitation perd de l'argent. On parle de 900 euros par jour. En cause, le coût de l'électricité qui s'est envolé. Il survit en puisant sur sa trésorerie de l'année 2021. Il nous a parlé d'une hausse de 400%. C'est intenable pour toute la filière qui souffre déjà. Dans les années 90, il y avait 3 000 endiviers dans le Nord. Aujourd'hui, il n'en reste que 300. Le secteur, qui embauche 4 000 personnes dans les Hauts-de-France, est menacé. Les endiviers en appellent aux consommateurs. Ils les incitent à manger de l'endive pour la sauver. D'autant qu'une petite salade ne prend qu'une poignée de secondes à préparer, afin de croquer toute la fraîcheur du Nord. T F1 | Reportage M. Fiat, N. Hesse.