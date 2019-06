Agriculture : on arrête plus le bio !

Dans quelques décennies, on se dira sans doute qu'en 2019, pour la première fois, le bio a vraiment décollé dans notre pays. Pour cause, 10% des agriculteurs tricolores travaillent désormais en bio, sans engrais de synthèses ni produits phytosanitaires. Une reconversion qui les a tous redonné la fierté de leur métier. Comment s'est opérée cette grande bascule ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.