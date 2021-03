Agriculture : pourquoi les producteurs d’œufs sont-ils en colère ?

Les producteurs d'œufs peinent à vivre de leur métier. Charles Pontoizeau est aviculteur à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Il produit près de 150 mille œufs chaque jour. Depuis un an, travailler sereinement lui est difficile. Il déplore la chute des cours des œufs due à la baisse de la consommation pendant le confinement. Et le deuxième coup de massue pour lui a été la hausse de l'alimentation de poules. Ainsi, tous les jours, il perd de l'argent. Depuis six mois, le prix de l'alimentation des animaux s'est envolé. Plus 20% rien que pour le blé. Des aliments qui représentent la moitié du coût de production d'un œuf. Maryse Bernède, avicultrice à Falleron en Vendée, a fait les comptes. Avant l'augmentation, elle était à peu près à 7 centimes du coût de production de l’œuf, contre 8 centimes actuellement. La situation est inquiétante pour cette jeune femme qui possède trente mille poules. Elle a investi plus d'un million d'euros dans des bâtiments modernes. À l'heure où le consommateur souhaite davantage de produits locaux, la profession demande une hausse d'un centime par œuf vendu. Cela représenterait 2,30 euros par client et par an.