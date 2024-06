Agriculture : qui profite vraiment des aides européennes ?

Tous les jours, Geneviève de Brach, éleveuse de bovins, s'occupe de ses 180 vaches. Mais en ce moment, elle passe plus de temps dans son salon à déchiffrer son courrier pour savoir combien d'aide de la PAC elle va toucher. Un casse-tête administratif, pourtant essentiel pour Geneviève, car ces aides européennes représentent près de la moitié de son chiffre d'affaires, 70 000 euros cette année 2024. Le montant dépend notamment du type d'agriculture, de l'élevage, de critères environnementaux comme l'usage ou non de pesticides, mais surtout, de la taille de l'exploitation. Aujourd'hui, la France est le pays de l'Union européenne qui reçoit le plus d'aide de la PAC avec 9,3 milliards d'euros, devant l'Espagne avec 6,4 milliards et l'Allemagne, 6 milliards d'euros. Nous sommes le premier bénéficiaire, car nous avons la plus grande surface agricole et nous profitons d'un avantage lié à notre ancienneté au sein de l'Union européenne. Pourtant, depuis l'adoption de la PAC en 1962, elle est au cœur des manifestations du milieu agricole, parce que parmi tous les critères, ce qui importe le plus, c’est la taille des exploitations. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Deschateaux; M. Gatineau, F. Jolfre