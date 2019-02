Agriculture : ils travaillent en famille

Le Salon de l'Agriculture ouvrira ses portes le samedi 23 février 2019 à Paris. Cette année, près de mille exposants vont faire la promotion de leur travail et de leurs produits, Porte de Versailles. Parmi eux, de petits exploitants familiaux qui n’ont pas attendu la dernière mode pour se lancer dans le bio. C’est le cas d’Yvette et Jean-Paul, qui ont fait germer chez leurs enfants une vocation pour l’agriculture biologique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.