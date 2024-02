Agriculture : un salon sous haute surveillance

Derniers préparatifs avant de rejoindre Paris, comme Thierry, ils seront près de 2 000 à manifester demain devant le Salon de l’agriculture. Ils veilleront toute la nuit, jusqu’à l’ouverture au public et l’arrivée d’Emmanuel Macron. Une soixantaine édition en pleine crise agricole et sous haute surveillance, avec un objectif, pour les forces de l’ordre, garantir la sécurité des visiteurs. La sécurité sera également renforcée pour les organisateurs du salon. À l’entrée, tous les visiteurs seront désormais fouillés. L’année dernière, c'était aléatoire. Exceptionnellement, nous avons pu assister aux coulisses du site, à deux jours de l’ouverture, encore en plein chantier. Six cent mille personnes sont attendues, rien ne doit gêner leur visite. Dans l’immense parc des expositions, deux halls seront particulièrement scrutés. Le hall 4, où sont installés les stands du ministère de l’Agriculture et de l’ADEME. Et surtout le hall 1, le plus visité, qui accueille les visiteurs, mais aussi des exposants ciblés par certains agriculteurs, comme le supermarché Lidl ou le géant laitier Lactalis. TF1 | Reportage E. Payro L. Kebdani, L. Romanens