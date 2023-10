Agriculture : va-t-on manquer de lait ?

Yaourt, crème, lait, fromage... Malgré l'inflation, les produits laitiers résistent. Il n'est pas question de s'en passer. Avec les œufs, ce sont les protéines animales les moins chères. La demande est forte, mais la production de lait ne cesse de baisser. Si rien ne change, notre pays ne sera pas capable de couvrir ses besoins. En moins de dix ans, le nombre d'exploitations a chuté d'un tiers et d'ici cinq ans, un éleveur sur quatre partira à la retraite ou cessera son activité. C'est notamment le cas de Denis Lenormand, éleveur à Moncy dans l'Orne. Il vendra ses 110 vaches laitières, près de 40 ans d'un travail acharné. C'était une passion, mais c'est devenu un poids. Il n'en peut plus. Aucun de ses trois enfants n'a voulu exercer ce métier difficile. À ce rythme, faute d'éleveurs d'ici 2027, notre pays sera obligé d'importer du lait. Pour l'éviter, la profession a besoin de main-d'oeuvre notamment pour alléger le quotidien des éleveurs. Actuellement, nombre d'entre eux se tournent vers les cultures céréalières, moins contraignantes et surtout plus rémunératrices. TF1 | Reportage F. Chadeau, X. Thoby, F. Moncelle