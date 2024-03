Agriculture : vers de nouveaux blocages ?

Les promesses faites ne sont, pour eux, pas suffisantes. Deux cents tracteurs français et cent tracteurs espagnols ont partiellement bloqué un péage à la frontière aujourd’hui. Une action commune pour une même revendication, adressée à l’Union européenne. Détaxer toutes les énergies, car l’aide promise par le gouvernement français n’est, selon eux, pas à la hauteur. Ils posent un ultimatum à l’Europe. S’ils ne sont pas entendus avant le 1er juin, ils promettent plus de blocages. Plusieurs actions ont été menées aujourd’hui, comme un barrage filtrant dans l’Aude, des céréaliers pour qui, les promesses du gouvernement tardent à se concrétiser. Des viticulteurs bordelais ont le sentiment de ne toujours pas être pris au sérieux. Ils étaient une soixantaine à bloquer ce matin un entrepôt de Lidl en Gironde. La raison de leur colère, ce sont les promotions de 1,99 euro, et même 1,89 euro la bouteille de Bordeaux à l’occasion d’une foire aux vins. TF1 | Reportage S. Chevallereau, Y Chambon, T. Vartanian