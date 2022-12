Aide à la personne : 33 000 postes à pourvoir

Esther Dominguez était étudiante et souhaite travailler dans l'aide à domicile. Ce jour-là, elle vient juste assister à quelques conférences. Mais tout juste arrivée, on lui propose de faire son CV. Un responsable lui a prodigué quelques conseils. Moins d'une heure plus tard, l'étudiante se retrouve face à des recruteurs très intéressés par son profil. L'une d'entre eux lui propose à la fois un emploi en CDI et un parcours de formation. Esther comprend qu'elle a de grandes chances de décrocher un poste en alternance. Elle pourra être formée et payée. Les recruteurs ont d'immenses besoins dans le secteur de l'aide à la personne. Dans les dix ans à venir, 800 000 emplois seront à pourvoir dans la garde d'enfant, les travaux ménagers et surtout les soins aux personnes âgées. Mais le salaire reste un frein : 1 300 euros net par mois en moyenne. Alors, les recruteurs mettent en avant les avantages : une mutuelle garantie et évoluée dans l'encadrement pour gagner plus, comme l'explique Béatrice Levaux, présidente de "Fondatioin du domicile"dans le 20H de TF1. En France, une famille sur dix emploie une aide à domicile. TF1 | Reportage E. Spertino, P. Lormant