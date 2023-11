Aide à la rénovation énergétique : quel casse-tête !

Chaque semaine, c’est le même dialogue de sourds. Cela fait maintenant deux ans que madame De Veccio réclame son argent à la Prime Rénov, c'est-à-dire à l’État. Et bizarrement, c’est elle qui se fait sermonner. Elle va encore attendre qu’une partie des travaux d’isolation réalisés chez sa mère, soit lui remboursée comme promis. C’était en juin 2021. Quelques mois plus tard, sa mère décède, de quoi compliquer encore davantage la situation. Les cas comme celui-ci se multiplient. Un groupe Facebook, comptant plus de 20 000 membres, est alimenté plusieurs fois par jour par de nouveaux témoignages. Alors plongeons nous dans les arcanes de MaPrimeRénov' ! À ce niveau de complexité, c’est presque une enquête. D’abord, quelle subvention ai-je droit ? Sachant que les conditions d’attribution ont changé régulièrement en décembre 2020, janvier 2021, juillet 2021? Bref, déjà, neuf fois. Et même une dixième en janvier 2024. Sachez que le site prévoit 40 plafonds de revenus auxquels s’ajoutent 80 niveaux de primes différents. TF1 | Reportage D. De Araujo, E. Drouillac, C. Kervenoael