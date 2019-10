Aide aux seniors : les Ehpad privés recrutent jusqu'à 2 000 apprentis

Tous les ans, 60 000 postes dans le secteur des Ehpad sont non-pourvus. La filière recrute à tour de bras et des associations comme "Invie" sont là pour former et faire découvrir le grand âge et ses métiers à leurs stagiaires. Au-delà des efforts sur la formation, la revalorisation des salaires sera un axe indispensable pour rendre l'aide aux personnes âgées plus attractif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.