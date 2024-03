Aide humanitaire : un premier bateau arrive à Gaza

Au nord de Gaza, le déchargement a duré toute la nuit. Près de 300 000 repas sont arrivés par bateau dans des palettes. Le navire, affrété par l’ONG espagnole Open Arms, a quitté le port chypriote de Larnaca, mardi 12 mars. Il est le premier à emprunter le pont maritime, mis en place par l'Union européenne et plusieurs autres pays. À son bord, il y a 200 tonnes d’aides humanitaires, l'équivalent de 20 camions. La manœuvre se déroule sous le contrôle de l'armée israélienne. Une jetée est montée en quelques heures par les militaires, à l'aide des blocs de béton. Une barge flottante transporte la cargaison jusqu'à la côte. Ce nouveau couloir doit permettre un acheminement d'aide humanitaire régulier, mais pour l’instant, seul un deuxième navire s'apprête à quitter le port de Chypre. Différents pays multiplient les actions pour envoyer de l’aide, acheminement par voie maritime, largage aérien, mais elles ne suffisent pas. De retour de Gaza, Louise Alluin Bichet, responsable du pôle Moyen-Orient et Amérique Latine “Médecins du Monde”, décrit une situation, qui ne cesse de se dégrader. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Merlier