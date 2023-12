Aide médicale d'État : y a-t-il des abus ?

À bord du petit bus médicalisé du Samu social, se trouvent une infirmière et deux interprètes. Ils vont à la rencontre des sans-papiers sous le métro parisien. Ce matin-là, plusieurs patients, comme un Soudanais qui vient d’arriver en France, présentent les symptômes de la gale. C’est une maladie très contagieuse qui peut vite s'infecter. Plus elle est traitée tôt, mieux on la soigne. Traiter les pathologies avant qu'elles ne deviennent graves est donc coûteuse pour le système de soins, c’est l’idée au cœur de l’AME, l’aide médicale d’État. Le dispositif permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’un accès gratuit aux soins, dans la limite des tarifs de base de la sécurité sociale. Pour y prétendre, il faut prouver trois mois de présence en France, constituer un dossier et le déposer, de quoi effrayer beaucoup de sans-papiers. Si beaucoup de migrants renoncent à l’aide médicale d’État, le nombre des bénéficiaires ne cesse de croître, soit plus 40% en sept ans. Aujourd'hui, 439 000 étrangers en bénéficient. Mécaniquement, les dépenses liées à l’AME augmentent elles aussi. Le dispositif coûtera, en 2023, 1,2 milliard d’euros à la Sécurité sociale. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Gandillot, L. Zajdela, B. Hacala