Aides à la rénovation énergétique : les arnaques se multiplient !

Il y a un an, Natacha Schoos a été victime d'une arnaque à la rénovation énergétique en souhaitant troquer son vieux système de chauffage au gaz pour une installation plus écologique et plus économique. Elle se renseigne sur Internet, prend un rendez-vous avec un commercial, il leur en propose une pompe à chaleur. Coût estimé de la rénovation : "normalement, on aurait dû payer 22 900 euros, donc moins 10 000 euros de l'Etat, on aurait dû payer 12 900 euros. En fait, on se retrouve avec un montant de 33 617 euros". Ce qu'elle pense être un devis, est en fait un bon de commande agrémenté à un crédit à la consommation. Elle signe sans s'en rendre compte. Résultat, la famille n'a jamais touché les aides de l'Etat. Pire, elle se retrouve avec des malfaçons et un endettement colossal. Ce genre de dossiers est devenu le quotidien de cette association de consommateurs. Un tiers des dossiers de litiges qu'elle traite relève des arnaques à la rénovation énergétique. " Généralement, on peut avoir de personnes âgées qui sont abusées par les pratiques commerciales, même du harcèlement téléphonique, dépression. Malheureusement, quand vous avez signé, c'est trop tard. Donc, c'est pour ça que vous ne signez en tant que consommateur jamais sous la pression. Prenez le temps de la réflexion, et vous renseignez autour de vous sur les artisans qui sont de qualité. Ça existe", conseille Jean-Yves Mano, association "CLCV" (consommation, logement, cadre de vie). Pourtant, depuis le 1er septembre, le démarchage téléphonique est interdit, mais certains ont trouvé la parade en se servant des simulateurs en ligne. Il suffit que vous testiez votre éligibilité aux différents dispositifs d'aide. Vos données sont collectées, puis revendues à des entreprises peu scrupuleuses. Face à la multiplication des plaintes, la répression de fraude a donc durcit le ton. Dernier conseil, si vous souhaitez reprendre des travaux de rénovation énergétique, le site du gouvernement recense pour vous, tous les artisans de France, habileté à les réaliser.