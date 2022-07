Aides au pouvoir d'achat : qu'allez-vous toucher ?

Il y a d'abord les aides dont tous les Français vont bénéficier. La suppression de la redevance télé est la première d'entre elles. Elle représente une baisse d'impôt direct de 138 euros par foyer dès cette année 2022. Le deuxième coup de pouce porte sur le bouclier tarifaire pour l'énergie. Il est prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. Le prix du gaz est ainsi gelé. Selon votre situation d'autres aides s'y ajoutent. Par exemple, les fonctionnaires voient leur point d'indice revalorisé de 3,5%. Avec un salaire de 2 000 euros par mois, c'est 70 euros d'augmentation mensuelle. Les prestations familiales seront aussi revues à la hausse. On parle d'une augmentation de 4%. Idem pour les minimas sociaux comme le RSA ou encore l'allocation adulte handicapé. De 920 euros, aujourd'hui, celle-ci passe à 957 euros. C'est une hausse de 37 euros. Pour ce qui est des retraités, leurs pensions sont réévaluées de 4% dès le mois de juillet 2022. Pour un retraité qui touche 1 600 euros mensuels, c'est plus 56 euros par mois. Bonne nouvelle également pour les salariés au SMIC. L'augmentation de 4% de la prime d'activité fait progresser leur paie de 31 euros. Cette hausse leur fera passer de 1 303 euros à 1 334 euros. Et comme 14 millions de Français modestes, ces salariés toucheront une aide d'urgence dès la rentrée. Un chèque alimentaire de 100 euros, auquel s'ajoutent 50 euros par enfant. Une somme que toucheront également les étudiants dont les bourses sont revalorisées de 4%. T F1 | Reportage C. Adriaens Allemand, J. Duong, J.Y. Chamblay.