Aides aux commerçants d’Orléans : le maire bataille pour pouvoir tenir sa promesse

Le maire d'Orléans a décidé de venir en aide aux commerçants de sa commune en difficulté à cause de la crise sanitaire. Il a fait voter par le Conseil municipal une aide de 2 000 euros. Mais c'était sans compter sur le veto de la préfecture du Loiret, qui se retranche derrière les textes de loi. Elle affirme qu'aucune commune n'est compétente pour accorder des aides économiques. Le maire a donc demandé il y a un mois dans une lettre au Premier ministre de changer les textes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.