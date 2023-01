Aides : les bonnes nouvelles de janvier

La nouvelle année arrive avec son lot de nouvelles aides, primes, chèques, bonus… On vous aide à vous y retrouver. Il y a d’abord des mesures concernant votre véhicule. C’est une bonne nouvelle. Alors que la ristourne sur les carburants a pris fin, l’État vient de mettre en place un nouveau chèque carburant de 100 euros. Vous êtes éligible si vous touchez moins de 1 314 euros nets par mois, et que vous utilisez votre voiture pour vous rendre au travail chaque jour. Au moins dix millions de travailleurs sont concernés. Pour ne plus avoir à vous rendre à la pompe du tout, vous espérez peut-être cette année passer à l’électrique. Depuis le 1er janvier, et pour deux ans, l’État vient de lancer un dispositif de prêt à taux zéro, pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride. Le dernier coup de pouce concerne les covoiturages, si vous décidez de vous lancer, vous pouvez toucher jusqu’à 100 euros, de la part de la plateforme que vous utilisez. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Laurent, G. Vuitton