Aides sociales : 10 milliards d'euros "oubliés" par les Français

RSA, prime d'activité, aides au logement, allocation adultes handicapés.. Et si vous pouvez bénéficier de coup de pouce que vous ignorez ? Chaque année en France, 10 milliards d'euros d'aides sociales ne seraient pas touchés par leurs potentiels bénéficiaires. Une somme considérable, presque équivalente au budget du ministère de la Justice. En tête du classement, les allocations pour les personnes handicapées et leurs familles. Plus de la moitié ne réclame pas de prestations. Il y a deux raisons à cela : la longueur et la complexité de la démarche, puis la pudeur. Un Français sur trois ignore ses droits en matière d'aides sociales. C'était le cas de Thomas, 37 ans. Pour l'aider, il a fait appel à un site internet payant, 10 euros par mois, qui l'accompagne dans toutes ses démarches. Le gouvernement s'est engagé à simplifier l'attribution des allocations, mais le chemin est encore long. La plupart d'entre elles ne sont pas rétroactives. Vous les percevez à partir du moment où vous en faites la demande. TF1 | Reportage J. Roux - F. Moncelle - F. Maillard