Aides sociales : que change la nouvelle loi ?

C'était un tour de vis voulu par la droite. Quels sont les changements sur les prestations sociales ? Les étrangers, hors Union européenne, devront désormais respecter un délai de carence pour prétendre aux aides au logement, les APL, aux allocations familiales, à l'allocation de rentrée scolaire ou encore à l'allocation pour les personnes âgées dépendantes, l'APA. Pour percevoir la plupart d'entre elles, il faudra au moins 30 mois de présence en France pour les étrangers qui travaillent et cinq ans pour ceux qui ne travaillent pas. L'APA est versée par les départements et déjà, les 32 qui sont gérés par la gauche annoncent, au soir de ce mercredi 20 décembre, qu'ils n'appliqueront pas la loi. Combien d'étrangers bénéficient des aides sociales ? Tout compris, on sait qu'ils perçoivent 13 % du total des allocations, soit 12,3 milliards d'euros par an. Le texte instaure une forme de priorité nationale. Mais est-ce vraiment une nouveauté ? Le RSA et la prime d'activité sont déjà conditionnés à une durée de séjour. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage L. Zajdela, N. Ly, S. Deperrois