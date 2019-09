Aigle Azur : comment rapatrier les treize mille passagers bloqués ?

Treize mille passagers de la compagnie aérienne Aigle Azur sont bloqués dans plusieurs pays étrangers, principalement en Algérie. Depuis le placement de l'entreprise en redressement judiciaire, aucun remboursement et rapatriement n'est prévu pour ses clients. Comment est-ce possible ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.