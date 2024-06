Airbags dangereux : Stellantis rappelle huit millions de voitures en Europe

La voiture d'Émilie Gobet, une Citroën C3, n'a pas bougé de sa place de parking depuis un mois. Le constructeur lui a demandé par courrier recommandé de ne plus rouler avec son véhicule, car l'airbag de ce modèle présente un danger. En cause, les airbags fabriqués par le sous-traitant japonais Takata. Lors d'un accident, en cas de forte chaleur et d'humidité, ils peuvent exploser et projeter des fragments métalliques. Sans voiture et sans solution, le quotidien d'Émilie est totalement chamboulé. Comme elle, plus de 230 000 automobilistes français ne peuvent plus utiliser leurs véhicules. Il s'agit de Citroën C3 et DS3 produites entre 2009 et 2019. Huit millions de véhicules seraient concernés en Europe. L'opération est très coûteuse pour le groupe. "Stellantis a mis en place la provision nécessaire de 941 millions d'euros au cours des années 2022 et 2023" Stellantis France. La démarche est tardive, car les premiers accidents des airbags ont été constatés aux États-Unis dès 2019 selon Maître Michel Benezra, avocat en droit routier et dommages corporels. TF1 | Reportage R. Moquillon, S. Cardon