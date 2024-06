Airbags défectueux : les garagistes débordés

Comme tous les jours, depuis un mois, le téléphone sonne sans arrêt dans le garage "Citroën", à Villeneuve-lès-Avignon (Gard). Des dizaines d'appels de propriétaires de C3 qui doivent faire changer la pièce défectueuse. Mais il n'y a plus de créneau avant plusieurs mois. "On a plus de 300 dossiers. C'est énorme, juste dans notre secteur. Et 300 dossiers, on a reçus pour 15 véhicules", précise le gérant, Jonathan Domergue. Les nouvelles pièces arrivent au compte-gouttes. Une charge de travail s'ajoute à l'activité normale du garage. Le gérant a donc décidé d'ouvrir l'atelier le samedi pour ne faire que des airbags. Plusieurs mois de travail en perspective. Au mieux, dit-il, il aura traité ces 300 dossiers début 2025. Ces modèles risquent de se déclencher à tout moment et peuvent provoquer de graves blessures. Aline Cantessan est propriétaire d'une C3. Faute de rendez-vous, elle n'a pas d'autres solutions que de continuer à circuler avec son véhicule potentiellement dangereux. Peut-elle continuer à rouler ? En cas d'accident, est-elle couverte ? Tous les passagers sont couverts, mais les assureurs recommandent dans la mesure du possible d'éviter de circuler avec ces véhicules dont l'airbag est défectueux. TF1 | Reportage F. Chadeau, R. Moquillon, B. Chastagner