Airbnb au secours du patrimoine rural

La statue de la Liberté de la place Saint-Romme, un cadeau d'Auguste Bartholdi lui-même, a quitté son piédestal pour être restaurée. Cet été, la commune avait lancé une souscription pour la rénover. La bonne nouvelle est tombée. La Fondation du patrimoine et son nouveau mécène Airbnb leur attribuent 30 000 euros. "C'était inattendu compte tenu de la somme qui est conséquente. C'est encourageant pour la suite. Comme c'est malgré tout une société américaine, c'est peut-être aussi un beau clin d’œil de Miss Liberty à New York", réagit Serge Perraud, maire (SE) de Roybon (Isère). Avec la Fondation du patrimoine, Airbnb a décidé de débloquer près de six millions d'euros pour 200 projets. Un investissement car la campagne est un nouveau marché à fort potentiel. "Cette campagne française, qui est magnifique, a beaucoup d'atouts à faire valoir, notamment ses petits villages, son patrimoine, ses églises, ses chapelles. Le tourisme de demain en France va être forcément à travers le patrimoine et la ruralité", déclare Emmanuel Marill, directeur d'Airbnb Europe. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, C. Blampain, E. Schings