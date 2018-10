Airbus A350 : dix-neuf heures de vol sans escale !

Dix-neuf heures, c'est la durée du plus long vol commercial de l'histoire. Ce jeudi 11 octobre 2018, un Airbus A350 de la compagnie Singapore Airlines a décollé de Singapour avec 160 passagers à bord, en direction de New York. Un voyage de 16 700 kilomètres sans escale, ni ravitaillement. Rappelons qu'en 1996, le record est détenu par une liaison Chicago-Hong Kong, soit 12 530 kilomètres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.