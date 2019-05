Airbus : quand les avions créent des emplois à la campagne

C'est à 200 km du siège d'Airbus à Toulouse que se trouve la Mecanic Vallée. Un eldorado industriel en pleine campagne, où l'agriculture côtoie high-tech et aéronautique. Tout juste inaugurée en mars 2019, Figeac Aéro fait partie des 201 entreprises de l'aéronautique qui génèrent 14 000 emplois dans ce département plutôt rural de l'Aveyron. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.