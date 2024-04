Airbus : la réussite de toute une région

C'est le plus grand hangar d'assemblage d'Airbus à Toulouse, un lieu en transformation. Fini l'A380, place à l'A321, l'avion le plus plébiscité au monde avec 70% des ventes totales d'Airbus. Une première ligne d'assemblage a ouvert il y a six mois, une seconde est en cours de construction. Aujourd'hui, c'est pratiquement 700 personnes qui travaillent sur une ligne. Une fois les travaux terminés, à horizon 2026, huit avions pourront être fabriqués sur le site en même temps. Le secret du succès, ce sont les ailes, parce que ce sont aussi les réservoirs de carburant. Et ces nouveaux appareils consomment 20% de kérosène en moins par rapport aux précédents. Plus de 100 000 personnes travaillent directement ou indirectement pour Airbus en Haute-Garonne. L'industrie recrute énormément et il faut se battre pour attirer les candidats. C'est le cas dans une entreprise sous-traitante de l'avionneur. Son patron a investi 800 000 euros en 2023 dans de nouvelles machines pour fabriquer, par exemple, des pièces du système de climatisation des avions. TF1 | Reportage P. Gallaccio, S. Humblot, S. Petit