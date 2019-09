Aix-en-Provence : des technologies qui changent la ville

L'Hexagone compte une trentaine de Smart City ou villes intelligentes. Des villes dans lesquelles on utilise les nouvelles technologies pour améliorer la vie quotidienne des habitants. À Aix-en-Provence, il y a au total 861 capteurs, qui mesurent tout ou presque : les déplacements, la pollution ou le niveau du bruit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.