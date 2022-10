Aix-en-Provence : une ville très gourmande en électricité

La température extérieure est de 26 degrés. Les commerçants aixois ont la porte ouverte, la climatisation en marche et toutes les lumières allumées. Tant pis pour le gaspillage. Laurent Querrec, propriétaire de "La cave Mazarin", affirme que c'est indispensable pour la présentation de la boutique, malheureusement. On a beau être en début octobre, les climatiseurs sont en marche un peu partout. À la question : qui consomme le plus d'électricité ? Les Aixois répondent : Paris sans doute ou encore Lille, pour des raisons climatiques. Loin d'eux l'idée qu'il s'agisse de leur département. Avec deux virgule six mégawattheures par an, les Aixois consomment presque 50% de plus que les Parisiens ou les Lillois. À Aix-en-Provence, Alain Parola est expert en diagnostic énergétique chez Home Diagnostic. Autant dire qu'il a l'habitude de distribuer les mauvaises notes. L'hiver, beaucoup d'Aixois utilisent des chauffages électriques, plutôt qu'au fioul ou au gaz. Ce qui explique aussi leur consommation d'électricité. TF1 | Reportage P. Géli, E. pépin