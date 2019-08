Al-Qaïda : mort présumée du fils de Ben Laden

Le fils d'Oussama Ben Laden aurait été tué. Ce sont des médias américains qui l'affirment ce jeudi 1er août 2019. Successeur désigné de son père à la tête d'Al-Qaïda, Hamza Ben Laden était ciblé depuis longtemps. Âgé d'une trentaine d'années, il se serait caché dans les montagnes entre l'Afghanistan et le Pakistan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.