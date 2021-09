Alabama : dans le sillage du dernier facteur du bayou

Dans la chaleur tropicale de l'Alabama, sa tournée commence au lever du soleil. Distribution de courriers au fil de l'eau dans ce bout du monde au climat extrême. Il y pleut beaucoup, c'est un sacré inconvénient. Reid est le dernier postier en bateau des États-Unis. Lui n'a pas à craindre les chiens méchants, son quotidien, c'est plutôt serpents et alligators. Aujourd'hui, il fait 42°C. Les reptiles dorment, mais pas les voisins. Cet enfant du bayou connaît chaque habitant. Il n'y a que pendant les ouragans que Reid annule ses tournées, mais qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, il sera toujours là. Il a 200 maisons à livrer à toute allure. Il y a du courrier tous les jours, des magazines, des colis, des médicaments ... Ça lui est déjà arrivé de livrer des poulets vivants, de la nourriture pour chiens ... Et ça fait plus de 100 ans que ça dure. Cette tournée de la poste américaine voit le jour en 1915. Au début du siècle, dans ces marais, les routes sont inexistantes. Ces postiers font partie de l'histoire du village. Nous avons rendez-vous avez l'historienne Jeanette Bornholt. Son grand-oncle fut l'un des premiers à tenir la barre. Il y a quelques années avec l'arrivée des routes modernes, cet héritage a failli disparaître. Une tournée un peu plus coûteuse, peut-être même un peu plus longue aujourd'hui, mais qu'importe, c'est une livraison unique en Amérique.